Sabato 15 giugno "Special-guest dj little louie vega" alle Rocce Rosse di Salerno

Sabato 15 giugno "Continua" IN GRANDE STILE la stagione estiva targata ROCCE ROSSE Spiaggia del Lloyd's Baia Hotel di Salerno. La serata ,Targata JUKEBOX ,presenta un Super-Ospite d'eccezione a livello mondiale,Special Guest Star Dj LITTLE LOUIE VEGA.



MODALITà DI INGRESSO :



Ingresso Disco :

- UOMO € 20 senza consumazione in "LISTA BISOGNO"

- DONNA € 15 senza consumazione in "LISTA BISOGNO"



Champagneria :

- € 30 a Persona (Tavolo in Pista)

- € 40 a Persona (Tavolo in Privè Laterali)

- € 50 a Persona (Tavolo in Privè Gold)

N. B. Tavoli Privè Laterali Minimo € 300 - Tavoli Privè Gold Minimo € 500



X Info e Prenotazioni : 345 0926046



ROCCE ROSSE (SPIAGGIA Lloyd's Baia Hotel - ZONA PORTO di SALERNO)

