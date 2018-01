Sabato 27 gennaio con i via Toledo allo Yamuna di Cava dei Tirreni

Sabato 27 Gennaio passa una serata piacevole all'insegna della musica e del buon cibo.A partire dalle 21:00 allo Yamuna Club&Restaurant di Cava dei Tirreni (Sa),locale completamente rinnovato e centro della movida,si terrà la splendida Cena-Spettacolo in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia di PRIMA CLASSE sorseggiando ottimi drink a cura dell'organizzazione dello Yamuna Club&Restaurant,il tutto accompagnato dalla bellissima e coinvolgente Musica Live dei VIA TOLEDO .....

A Seguire ci si potrà scatenare con la Disco-Music del momento .....





MODALITà DI INGRESSO :



Menu Cena :

- Cena con Menù a La Carte (Possibilità anche di pizza) .....

- Ingresso Libero in Lista .....

- Tavoli Champagneria .....

- Tavoli Drinkeria .....





X Info e Prenotazioni : 345 0926046 .....





YAMUNA Club&Restaurant , Via Armando Renato Di Mauro n°7 - 84013 Cava Dei Tirreni (Sa)