"Na canzona", esce il brano dedicato alle donne vittime di violenza

“Na Canzona”, il brano dal prossimo 28 maggio sul canale Spotify. La canzone è stata scritta da Espedito De Marino (che ne è anche l’interprete) e da Giulia D’Alessandro, ispirato alle mamme degli “orfani speciali”, di quei bambini le cui madri sono state violentate o sottoposte a soprusi di ogni genere

Come ascoltarla

Dal prossimo giovedì, 28 maggio, il brano sarà sulle maggiori piattaforme telematiche dedicate alla Musica. Lo si potrà trovare anche su Spotify e dopo qualche giorno, sui canali di Amazon Music, Itunes, Available on Music e altro. L’Editore, Nello Coppola della “Edufonit” si è impegnato a versare parte del ricavato a quelle Associazioni che lavorano nel settore dell’Infanzia in difficoltà e per le organizzazioni a sostegno delle mamme oppresse. Gli arrangiamenti sono firmati da Pako Sasso, mentre hanno suonato i “Core a core”.