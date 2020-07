Salerno, nonna Ida spegne 101 candeline: la sua storia

Grande festa, oggi, in via Gelso a Salerno, dove nonna Ida ha compiuto 101 anni. Qual è il suo segreto? Il sorriso, la pittura (i quadri dietro di lei nella foto sono tutti suoi), il pianoforte, la passione per le piante e tanto amore.

La storia

Nonna Ida è una ex artista che vive nel quartiere del Carmine ed è sopravvissuta alla guerra, alla tubercolosi, agli innumerevoli problemi della vita che le hanno dato solo tanta forza: ció che non uccide fortifica e Nonna Ida lo sa bene! Nei suoi quadri non ci sono cose tristi, solo i meravigliosi paesaggi della Costiera e tanti fiori. Madre di tre figli e nonna di sei nipoti, quattro volte bisnonna, ha dedicato sempre la sua vita alla famiglia insegnando a tutti che vivere è un avventura che va affrontata con il sorriso.