Spaccio ed immondizia in via Iannicelli: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato una foto segnalandoci lo stato di degrado in cui versa via Iannicelli, a pochi passi dalla centralissima via Carmine a Salerno. Secondo quanto denunciato dal nostro lettore diversi residenti, oltre alla presenza di microdiscariche di rifiuti indifferenziati, denunciano anche la presenza assidua di spacciatori e la difficoltà a parcheggiare le proprie automobili dato che non sono presenti spazi dedicati alla sosta dei residenti. Si chiede, quindi, l'intervento delle autorità e maggiori attenzioni per una delle strade a maggiori densità di popolazione di Salerno.