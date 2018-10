Rifiuti ed erba alta: degrado tra via Monticelli e Giovi

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di estremo degrado che si vive nelle periferie di Salerno. Tra rifiuti ed erba alta, infatti, gli abitanti di alcune zone della città si sentono particolarmente abbandonati dall'Amministrazione Comunale. Le foto inviateci dal nostro lettore, in particolar modo, riguardano via Monticelli, a pochi passi dall'asilo comunale e alcune zone dei Giovi Altimari. E' inutile sottolineare come la presenza di rifiuti, insieme all'erba alta, trasforma intere zone in ricettacolo di insetti ed animali infestanti. Si chiede, quindi, la bonifica immediata delle zone e maggiori attenzioni per tutte le periferie della città-

Gallery