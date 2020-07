Salerno e provincia "conquistano" la Rai: doppio appuntamento in tv con le nostre bellezze

Riflettori della Rai puntati su Salerno e provincia con una puntata della fortunata trasmissione Linea Verde alle ricchezze di un territorio unico al mondo. L'appuntamento in tv con Salerno e la sua provincia è in programma domani sabato 18 luglio alle ore 12.25 su Rai Uno. Immagini spettacolari, storie inedite, interviste ed approfondimenti condurranno lo spettatore alla scoperta di un mondo d'emozioni dalla Costa d'Amalfi al Cilento passando per la Città della Scuola Medica Salernitana. La platea televisiva potrà così apprezzare le eccellenze enogastronomiche, ammirare l'arte e la storia, immergersi in una natura incontaminata.

Parla il presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete

"La campagna Salerno e la sua provincia un mondo di emozioni è stata ideata per promuovere le ricchezze e l'attrazione del nostro territorio contribuendo così alla ripresa economica e sociale di tutto il comparto dell'accoglienza, enogastronomia, mobilità e servizi, balneare che il Covid-19 ha messo in forte difficoltà. Diffondiamo l'immagine di una terra sicura ed accogliente pronta ad offrire a ciascuno degli ospiti la sua perfetta vacanza preferita".

Infine, giovedì 23 luglio ancora Salerno e la sua provincia protagoniste su Rai Uno: alle ore 23.15 sarà trasmesso "Le vie dell'Amicizia" il meraviglioso concerto del Maestro Riccardo Muti ai Templi di Paestum.