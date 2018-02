Rottami abbandonati nel centro storico: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che, da diversi giorni, sono stati abbandonati dei rottami metallici in via Dei Canali, a pochi passi da Palazzo Fruscione nel cuore del centro storico di Salerno. Questi rottami, oltre ad essere antiestetici, sono anche pericolosi per chi vi si avvicina imprudentemente. Si chiede, quindi, la loro rimozione immediate ed il ripristino della strada al suo splendore naturale.