Il governatore Vincenzo De Luca come "Mario Bros": il videogioco che colleziona mascherine

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, diventa il protagonista di un videogioco. Non solo le sue dirette sono diventate di fama mondiale, ma ora anche i suoi provvedimenti hanno di fatto ispirato un piccolo video gioco in flash, dove l'ex sindaco di Salerno assume le sembianze di Super Mario Bros. Si chiama "DeLucaRun", della DigiLab Software, ed è un Platform in 2D disponibile online gratuitamente.

Il gioco

Teatro delle "avventure" di De Luca è la città di Napoli, lungomare Caracciolo. Vestito come Super Mario, salopette e cappellino rosso da idraulico, il protagonista ha come obiettivo quello di raccogliere un numero sempre maggiore di mascherine. Sia a terra che in alto, con tanto di salto, aiutandosi con le pizze che fungono da trampolino durante i livelli del gioco. Tra gli ostacoli non potevano mancare i famosi "runner", una piccola sagoma del premier Giuseppe Conte, quella del direttore di "Libero" e Vittorio Feltri. Il videogioco è stato ideato da Luigi Sannino, appassionato di videogame egli anni 80. Non è l'unico gioco in flash pensato e ideato con protagonista il governatore. Se si fa un giro sul web, si trovano anche delle immagini che riproducono giochi dove De Luca è munico di lanciafiamme, mentre si trova all'Università, in mezzo agli studenti. Inutile dirlo: negli ultimi mesi, con le sue invettive, il governatore ha ispirato più di qualche appassionato di videogiochi. Per chi volesse giocare a "DeLucaRun", può collegarsi al seguente indirizzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

http://digilabsoftware.altervista.org/DeLucaRun2/