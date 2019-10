Campagna: civetta finisce nel camino e non riesce a uscirne, salvata

Era finita in un termocamino e non riusciva più a uscirne. Così è stata salvata dall'Enpa di Salerni, una civetta, a Campagna. Il piccolo rapace non riusciva a volare attraverso la canna e, dunque, ricadeva nel camino.

Il salvataggio

La proprietaria della casa spaventata, ha lanciato l'allarme. Al recupero, hanno provveduto i volontari: fortunatamente la civetta non aveva fratture o lesioni. Quindi, al crepuscolo, è stata liberata.

Foto di Massimo Gugliucciello

