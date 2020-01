Salvataggio in acqua, il salernitano Davide Gaeta tra i più noti d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nato a Salerno, Davide Gaeta a soltanto 25 anni è uno dei personaggi più attivi e conosciuti in Italia nel settore del salvataggio in acqua. La passione per il mare gli viene trasmessa fin da piccolo in famiglia e in adolescenza le sue passioni sono la musica e il mare; circoscritta la prima tra gli hobby diventa invece uno specialista del soccorso acquatico, investendo tanto nella formazione e divenendo un soccorritore professionista nonché uno degli istruttori più richiesti nel settore.

La sua esperienza tecnica, dai soccorsi effettuati con la moto d'acqua tra le onde del litorale ebolitano agli interventi a bordo delle motovedette della Guardia Costiera di Salerno, si integra a quella didattica espressa nei corsi e nei seminari del settore cui partecipa come relatore.

Da alcuni anni in servizio per la Croce Rossa, non smette di dedicare tante ore in piscina e in mare, ad allenarsi, aggiornarsi e sperimentare innovazioni col fine ultimo sempre la salvaguardia della vita umana in mare.