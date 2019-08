"Samara" arriva anche ad Angri: la foto diventa virale sui social

Dilaga anche in Campania, lo scherzo di cattivo gusto del momento, alias quello di travestirsi come l’antagonista del film horror “The Ring”, Samara Morgan, per terrorizzare i passanti.

Il caso

Dopo le segnalazioni di ieri sera a Pagani, smentite da alcuni utenti sui social, in merito alla presenza di una ragazza mascherata da Samara, un altro caso è stato registrato ad Angri. Sui social, anche la foto della presunta responsabile del gesto che, a quanto pare, sarebbe stata presa di mira dai passanti che l'avrebbero scacciata e ricoperta di insulti. La vicenda è tutta da chiarire.