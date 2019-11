Polla: due campionissimi della Serie A inviano un messaggio al piccolo Samuele

Due graditi messaggi di vicinanza sono stati recapitati al piccolo Samuele, il bambino di Polla affetto da oloprosencefalia semilombare e di tetraparesi spastico distonica. Il piccolo di tre anni è obbligato a fare continue visite al Gaslini di Genova. Proprio per questo motivo ha ricevuto l'attenzione di Volotea che ha donato i viaggi gratuiti da Napoli fino in Liguria.

I messaggi

I due messaggi sono arrivati da due campionissimi della Serie A: Lorenzo Insigne e Dries Mertens del Napoli. Una graditissima sorpresa, anche se il bambino è tifoso della Juventus. I messaggi sono giunti grazie ad un imprenditore di Napoli, Giuseppe Ferrara, che dopo aver conosciuto la storia di Samuele si è recato a Polla per conoscerlo. "Inizialmente ha regalato a Samuele una vacanza a Disneyland – ha raccontato la mamma a Ondanews – ma purtroppo, date le condizioni di Samuele non è possibile andarci soprattutto per il momento delicato che sta vivendo. È nata così l’idea di una camera multisensoriale che verrà costruita tra qualche mese grazie all’interessamento di questo imprenditore".