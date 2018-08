San Leonardo, buche sull'asfalto: pericoli per auto e pedoni

Un'ondata di segnalazioni: automobilisti che transitano in via San Leonardo, residenti e mamme con i passeggini denunciano la presenza di asfalto danneggiato e di grosse buche, anche in prossimità delle strisce pedonali. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale per porre rimedio ai disagi e per ridurre il pericolo di cadute. La strada segnalata ma anche altre zone del quartiere sono spesso teatro di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato stamattina alle ore 5: per cause da accertare, una donna alla guida di un'auto ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato.

