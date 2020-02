San Valentino a Pontecagnano, Lanzara torna a fare il "baby-sitter"

Torna il “sindaco-baby sitter” per San Valentino a Pontecagnano Faiano. Anche quest’anno, infatti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara ha deciso di occuparsi dei figli delle coppie pontecagnanesi per concedere loro un po’ di relax nel giorno della festa degli innamorati.

“Cari innamorati, anche quest’anno torna l’appuntamento con il “sindaco baby sitter”. A San Valentino non perdete l’occasione: promuovete l’amore. Voi vi concederete una serata romantica con la vostra dolce metà ed io penserò ai vostri bambini. Scegliete uno dei locali di eccellenza della nostra città. L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio presso il Palazzetto dello Sport in località Sant’Antonio alle ore 20”.