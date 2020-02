San Valentino in provincia di Salerno: come trascorrere il giorno più romantico

San Valentino è in arrivo ed il nostro territorio non si è fatto trovare impreparato. Sono tanti gli appuntamenti per gli innamorati in tutta la nostra provincia, ma quali sono i luoghi più romanitici di Salerno? Vediamone qualcuno insieme:

La "Divina"

Il territorio più romantico nella nostra provincia è senza dubbio la Costiera Amalfitana. Da Vietri a Positano, passando per Cetara, Maiori, Amalfi e Ravello, ogni piccolo comune della Divina rappresenta uno splendido luogo per passare la serata di San Valentino, magari in un ristorantino vista mare o semplicemente passeggiando nei centri storici e sulle splendide spiagge della Costiera.

Il Cilento

In Costiera Cilentana, ma anche nell'entroterra, ci sono luoghi splendidi per passare un'intera giornata all'insegna del romanticismo. Le zone di Agropoli, Castellabate, Pollica e Palinuro sono senza dubbio quelle più gettonate per una serata a lume di candela. Per un San Valentino alternativo, però, c'è anche la zipline di Cilento in Volo a Trentinara: un modo di passare la giornata più romantica dell'anno fuoi dai soliti standard.

Salerno ed il resto della provincia

Il centro storico di Salerno, come quello di Cava de' Tirreni e degli altri comuni salernitani, sono un evergreen del romanticismo. Una passeggiata nei vicoletti ed una cena a lume di candela in un ristorantino o in una pizzeria sono un grande classico al quale difficilmente si riesce a rinunciare. A Salerno gli innamorati possono anche fare una visita alla fontanella della Bella Antonella, una delle leggende più romantiche e, purtroppo tragiche, della nostra provincia.

I regali

Per chi non ha ancora comprato un regalo alla propria metà ecco, infine, dei preziosi consigli>>>I regali di coppia