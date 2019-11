Curiosità, lo scoiattolo variabile "conquista" il Golfo di Policastro

Meraviglia, nel Golfo di Policastro: a "frequentare" la zona, infatti, lo scoiattolo variabile, catturato in un ravvicinato scatto da Andrea Sorrentino.

La curiosità

Il Callosciurus finlaysonii è uno scoiattolo arboricolo di taglia medio-piccola, di colore variabile da nero a rosso a bianco: non si sa come la specie "aliena" sia approdata tra Sapri e Villammare. Con l'aumento degli esemplari dello scoiattolo variabile, ad ogni modo, sono diminuite le specie autoctone nella zona: ghiotto di cortecce e frutti, lo scoiattolo che cambia il suo colore, sembra aver conquistato in pochi anni gran parte del Golfo di Policastro.