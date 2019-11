Scratch! asta in accordo – 28 novembre 2019, Foyer café, ore 20:30

Scratch! Asta in Accordo - asta di beneficenza per finanziare il servizio di accoglienza per le donne affette da patologia mammaria afferenti al percorso senologico presso l’Azienda Ospedaliera Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno realizzata dall’associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro.





Nelle nostre case ci sono tanti oggetti, nuovi o usati solo qualche volta, che prendono spazio e creano confusione. A volte pensiamo anche di disfarcene, ma dispiace buttarli. È giunto il momento di dare nuova vita a questi oggetti.

L’attore SERGIO MARI batterà all’asta gli articoli che saranno donati e il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Angela Serra di Salerno.

L’associazione Angela Serra promuove la campagna di prevenzione del cancro attraverso controlli gratuiti al seno per tutte le donne e che ha realizzato il progetto Telefono Oncologico – strumento informativo per i pazienti oncologici e per i suoi familiari – e il Breast Unit – servizio di accoglienza per le donne affette da patologia mammaria afferenti al percorso senologico presso l’Azienda Ospedaliera Giovanni Di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.

Partecipare è semplice, basta seguire il link indicato.

L’appuntamento è giovedì 28 novembre alle 20.30 al FOYER CAFÉ, via Valerio Laspro 8/C Salerno, per trascorrere una serata di divertimento e partecipare a un simpatico aperitivo offerto da noi e, perché no, magari avere la possibilità di fare un affare, trovando qualcosa di interessante tra gli oggetti all’asta.

Più saremo, più ne guadagneremo in sorrisi e, soprattutto, più potremo contribuire a sostenere una preziosa iniziativa del nostro territorio, che lavora per rendere il cancro una malattia sempre più curabile e a vivere il tumore con umanità e concreto sostegno.

