Accampamento abusivo e bivacchi nel sottopasso di via Vinciprova

Materassi, avanzi di colazione, abiti adagiati nei sacchetti: le foto inviateci da alcuni lettori documentano la presenza di un vero e proprio accampamento notturno allestito nel sottopasso ferroviario di via Vinciprova. Segnalata anche la presenza di numerose persone senza fissa dimora all'esterno di un albergo cittadino. I residenti chiedono l'intervento immediato delle forze dell'ordine che già in passato, sulle sponde del fiume Irno, in via Lungomare Tafuri a Torrione e poi a Fratte, sono intervenute per sgombrare accampamenti abusivi.