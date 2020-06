L'acqua delle fontanelle utilizzata per scopi personali: denuncia a Sarno

L'acqua delle fontanelle utilizzata per scopi personali. La denuncia arriva da Sarno. I cittadini segnalano prelievi continui di acqua pubblica in via Ticino. "Nonostante le continue sollecitazioni - raccontano i residenti - nessuno ha posto rimedio alla cattiva abitudine".

I dettagli

"Sono anni ormai che tutti i giorni assistiamo alla stessa scena: cittadini usufruiscono dell'acqua delle fontanelle per scopi personali, impedendo spesso anche alle altre persone di potersi dissetare nelle ore più calde della giornata - spiegano alla nostra redazione -. Il tubo di gomma, infatti, risulta essere quasi di utilizzo esclusivo per l'intera giornata. Accade in via Ticino a Sarno".