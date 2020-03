Chiazza marrone in mare sul lungomare: la segnalazione

Una grossa chiazza di sporcizia galleggiava in mare, in questo pomeriggio, a Salerno. Sul lungomare, infatti, impossibile non notare i rifiuti in acqua.

A segnalarceli, alcuni lettori che, in vista dell'arrivo della bella stagione, chiedono alle autorità competenti di rafforzare il monitoraggio degli scarichi in mare, per scongiurare il dilagare dell'inquinamento.