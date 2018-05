Acrobazie in biciletta, passanti impauriti: la denuncia

Alcuni ragazzi si divertono a spaventare i passanti esibendosi in acrobazie in bicicletta. La loro nuova pista è il marciapiede che affianca il Grand Hotel Salerno. Richiamati a più riprese da alcune persone, i bikers imperversano tra la folla, non curanti degli inviti ad evitare le "impennate". L'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella ha immortalato la scorribanda.