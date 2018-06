Aiuola sommersa dai rifiuti in centro città: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato lo stato di abbandono in cui versa l'aiuola all'intersezione tra via San Giovanni Bosco e via Prudente, al centro di Salerno. L'aiuola in questione è da tempo abbandonata a sè stessa e sommersa da rifiuti. "Sicuramente c'è incivilità da parte di chi abbandona i rifiuti - ha commentato la lettrice - ma ci sta anche una corresponsabilità di chi dovrebbe tutelare il verde pubblico ed invece non interviene" ha concluso.

