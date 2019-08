Via Irno, aiuole pattumiera: ecco la proposta dei residenti

La denuncia arriva da Via Irno, in pieno centro cittadino: le aiuole pattumiera non ospitano più fiori ma accolgono rifiuti a chilometro zero.

La segnalazione e la proposta

Alcuni cittadini hanno inviato foto alla redazione di Salerno Today. Segnalano il degrado ma propongono anche di "adottare" le aiuole per farle rifiorire e restituire decoro al quartiere.