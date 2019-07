Alberi pericolosi, erba incolta e marciapiede rotto in via Micoloni

Da oltre sette anni non viene effettuata la potatura degli alberi. Per questo – ci segnala un lettore – la situazione è diventata davvero insostenibile in via Alfredo Micoloni. L’erba è incolta da diversi mesi e il marciapiede è impraticabile soprattutto per gli anziani, i bambini e i passeggini. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi.