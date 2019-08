Torrione, gli alberi entrano nelle case: l'appello di un residente

Disagi per i residenti di via XX Settembre, nel quartiere Torrione a Salerno, dove gli alberi non vengono potati ormai da mesi e stanno per entrare nelle case. Non solo. Ma la vegetazione si sta impadronendo della strada. Un lettore si lamenta: “Non ci sono controlli e neanche la pulizia”. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano il prima possibile per ripristinare ordine e decoro in una delle strade più frequentate del rione.

Gallery