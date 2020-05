Disagi a Mariconda: albero "ruba" luce e porta insetti ai residenti del 1° piano

Disagi a Mariconda. Precisamente in via Quarto, un albero, a causa della mancata manutenzione, risulta cresciuto a dismisura, come ci segnalano alcuni residenti del quartiere, a tutto danno delle condizioni igienico-sanitarie della zona e con danni a chi abita al primo piano dello stabile su cui poggia, tra scarsa luminosità e topi e insetti in agguato.

Accorato, dunque, l'appello all'amministrazione comunale, affinchè provveda a ridurne l'imponenza e si attivi per la cura del verde pubblico.