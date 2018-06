Albero a rischio crollo in via Porto, i residenti: "Rischia di scapparci il morto"

Un albero di grosse dimensioni rappresenta un pericolo per i residenti di via Porto, a Salerno, che, da tempo, ne chiedono la potatura e soprattutto la rimozione. “Nel caso dovesse crollare potrebbe scapparci il morto” fanno sapere gli abitanti che criticano l’amministrazione comunale che finora “non si è interessata del problema”. Ma in via Porto non mancano altri disagi come, ad esempio, la presenza di ratti, soprattutto durante le ore notturne, e anche un marciapiede dissestato che andrebbe messo in sicurezza in quanto rappresenta un pericolo per i pedoni.

