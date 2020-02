Allarme furti e ronde nei Picentini, lo sfogo di una lettrice: "Viviamo con la paura, aiutateci"

E’ emergenza furti sui Monti Picentini. E, in particolare a San Mango Piemonte. A scrivere alla nostra redazione è una residente della zona che racconta: “Oramai siamo costretti a vivere barricati nelle nostre case, con la paura addosso anche per stendere i panni o affacciarsi semplicemente. Paura di rincasare, paura di uscire, paura di essere aggrediti in casa propria. Siamo stati presi di mira dai ladri. Si segnalano 4/5 furti ogni 2/3 giorni, le forze dell'ordine sono state allertate, fanno egregiamente il loro lavoro perchè sono presenti sul territorio ma non riescono a porre fine a tutto questo”.

La paura

La preoccupazione è soprattutto per i ragazzi più giovani che “si organizzano, rischiando anche per la propria incolumità, per fare le cosiddette ronde di sera”. I ladri entrano in azione verso le 17.30/18.30. “Orari in cui, se pur il tuo vicino fa un rumore pensi che sia facendo qualcosa ma non che ci siano i ladri! Io vivo da sola e sono letteralmente paralizzata dalla paura, non vi nascondo che ormai vivo con la scopa al mio fianco anche vicino al letto nella speranza che non fanno prima loro a darmela in testa”.