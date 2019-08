Topo fa la tana nel divano di una casa a Salerno: la denuncia di un residente

Urge la derattizzazione in via Valerio Laspro a Salerno. Un lettore ha inviato alla nostra redazione la fotografia e anche il video di un topo mentre sale sul suo balcone e che ha fatto pure la tana nel divano che, ora, dovrà essere buttato. L’auspicio è che gli addetti all’igiene urbana intervengano il prima possibile per bonificare non solo l’area in questione ma tutta l’arteria stradale. Gli abitanti sono esasperati.

