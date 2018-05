Altalena pericolante all'Arbostella, interviene il Comune: la segnalazione

I vigili urbani sono intervenuti nel parco giochi Arbostella, punto di riferimento per tanti bambini salernitani, e hanno sbarrato l'accesso all'altalena con ganci e catene consumati. I caschi bianchi sono stati allertati da un papà: giostra a rischio crollo perché l'elemento di congiunzione tra ganci e catena è coperto da ruggine, ormai logorato dall'incedere del tempo.

Così i vigili sono intervenuti e hanno transennato l'altalena, l'unica a disposizione su questa giostra. L'altra, infatti, è stata smontata e portata via, perché non funzionante. E' accaduto alcuni mesi fa, ma non è stata ancora rimpiazzata. Nel frattempo, circa due mesi fa, il parco giochi è stato dotato di nuove giostre e scivoli. Sono stati anche ripavimentati alcuni spazi sostituendo la gomma ormai consumata e scivolosa con nuova superficie calpestabile.