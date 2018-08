Ambulantato selvaggio sul Lungomare: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato una segnalazione riguardante il fenomeno dell'ambulantato sul Lungomare di Salerno. Di sera, in concomitanza con l'affollarsi del solarium di Santa Teresa, diversi ambulanti aprono le loro attività per intercettare questa potenziale quota mercato estivo. Le aree che attrezzano per esporre la propria merce, però, occupano quasi tutta la corsia esterna del Lungomare costringendo turisti ed avventori a fare lo slalom tra la merce. Si chiede, quindi, una migliore regolamentazione del fenomeno dell'ambulantato e multe esemplari per chi non si adegua.