Ambulanza bloccata dal traffico sul viadotto Gatto: la videosegnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato un video in cui si vede un'ambulanza bloccata dal traffico sul viadotto Gatto. La mole di veicoli, soprattutto tir, presenti sul viadotto in determinati giorni sta diventando pericolosa anche per l'incolumità pubblica