Anagrafe Vestuti: chiusi gli uffici, enigma sull'eventuale riapertura

"Chiuso dal 24 giugno": è quanto si legge sulla porta di ingresso dell'Unità periferica di Anagrafe Vestuti, tra via Nizza e via Paolo De Granita. Non è scritto, tuttavia, quando la sede sarà riaperta. Per il ritiro delle carta d'identità elettroniche, intanto, bisogna rivolgersi presso l'Unità Periferica di Palazzo di Città, all'angolo del Teatro Augusteo di via Roma.

La denuncia

"Hanno detto quando chiudono, ma non quando riaprono - spiega un anziano rimasto con amarezza dinanzi alla porta chiusa - Da voci, ho sentito che il motivo di questa chiusura è che gli impiegati sono andati in pensione. Quindi non riapriranno gli uffici fino alle prossime assunzioni eventuali?", ha chiesto preoccupato il salernitano. Disagi, dunque, per la chiusura della sede.