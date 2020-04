Degrado a Torrione: dopo la segnalazione su Salernotoday, area ripulita

A seguito della vostra segnalazione pubblica, l’indomani mattina sono venuti a pulire e hanno anche installato un cartello in cui chiedono di non lasciare rifiuti Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A farlo sapere, una nostra lettrice, allegandoci una foto dell'area di Torrione segnalata qualche giorno prima per la presenza di rifiuti di ogni genere. "L’unica cosa che dispiace è che l’interesse e l’azione degli organi competenti, avviene solo quando messi sotto accusa, quando poi in realtà, e soprattutto in questo periodo, la manutenzione delle strade principali e non, dovrebbe essere quotidiana", ha concluso la lettrice, ringraziando la nostra testata per l'attenzione ai quartieri.