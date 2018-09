Il testimone non può assistere alla "promessa" a causa dell'ascensore rotto: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato un disservizio che ha subito negli uffici comunali di via Picarielli. Recatasi lì per fare la promessa di matrimonio ha constatato che l'ascensore della struttura non era funzionante. "Il mio testimone è disabile e non ha potuto assistere. Cosa sarebbe successo se fosse stato lo sposo? La trovo una cosa vergognosa" ci ha confessato. La situazione sarebbe così da molto tempo dato che, dopo aver fatto presente il disservizio ad un impiegato, lo stesso avrebbe confessato che l'ascensore fosse rotto da molto tempo. "Non penso che il mio sia un caso isolato. Ora parliamo di una persona in carrozzina, ma potrebbe essere anche un anziano, qualcuno che deve recarsi ai piani superiori. In un ufficio pubblico - conclude amareggiata - l’ascensore dovrebbe sempre funzionare".