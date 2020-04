"Convocati tutti allo stesso orario", disagi per le vaccinazioni a Salerno

Disagi, questa mattina, presso la sede Asl di via Vernieri, a Salerno, dove - ci segnala un lettore - si sarebbe creata un pò di confusione nella sala di attesa per le vaccinazioni. “Abbiamo telefonato ai carabinieri ma non sono venuti. Ho aspettato un’ora e mezza. Per disperazione - aggiunge - ho fermato un’auto degli agenti della Polizia Municipale che con grande flemma e calma sono andati a vedere. Io appena mio figlio ha fatto la vaccinazione sono andato subito a casa ma la fila era aumentata”. Secondo il nostro lettore la colpa ricadrebbe sulla gestione delle visite per le vaccinazioni in quanto “hanno dato appuntamento a tutti alle 8.30. E’ uno schifo”.

