"Nessuna discesa a mare tra i lidi della costa a Salerno": lo sfogo di un lettore

Mi chiedo se è mai possibile che dal Sea garden fino a via Acquasanta, non esista discesa in spiaggia, fra zone militari, lidi privati, colonia San Giuseppe che detiene il tratto di costa senza permettere la discesa?

Il resto della costa è totalmente franata, quindi molto pericolosa, come di fronte al Palatulimieri. Ma il mare è un bene pubblico? Fra i lidi balneari non dovrebbero esserci discese libere? Questo succede solo a Salerno: si parla di città turistica, ma si costruiscono solo palazzi, fra l'altro con appartamenti vuoti.