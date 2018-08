Atti vandalici tra via Acocella e via Schipa

Nella notte tra venerdi 4 agosto e sabato 5 agosto si sono verificati incresciosi atti vandalici ai danni delle auto pargheggiate tra via N. Acocella e via M. Schipa a pochi metri da Piazza San Francesco (Foto allegate). Inoltre, molti residenti delle strade anzidette hanno ricevuto in piena notte citofonate da parte di sconosciuti. Sono stati avvertiti schiamazzi nelle strade. I residenti ormai stanchi del progressivo degrado del quartiere (sporcizia, strade e marciapiede dissestati, piazza invasa da gentaglia, attraversamenti pedonali rischiosi, topi, blatte, mancata manutenzione del "verde pubblico"...) invocano un celere intervento dell'amministrazione comunale e delle autorintà competenti.