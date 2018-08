"Ha quasi schiacciato mio figlio, mentre stavamo uscendo": l'ira di una lettrice contro una autista di Busitalia

"Ha quasi schiacciato mio figlio, mentre stavamo scendendo dal bus": questa la denuncia di una coppia di lettori, Monica e Ciro Barra, protagonisti di uno sgradevole episodio, il 6 agosto, a bordo della linea 10 di Busitalia partita alle 18,45 da via Vinciprova.

"All'altezza del bar Life ad Acquamela, dopo aver prenotato la fermata, mio figlio di 11 mesi che stava in braccio a me, stava per essere schiacciato dalla porta posteriore del pullman: la conducente ha aperto la porta giusto per 2 secondi, per poi ripartire repentinamente. Abbiamo gridato di fermarsi ma l'autista ha detto che non c'è discesa dalla porta posteriore, nonostante durante il tragitto le 3 porte venissero aperte sistematicamente per far salire e scendere i passeggeri. Il pullman era molto affollato ed era impossibile per noi raggiungere le porte anteriori in così breve tempo: abbiamo mandato email di protesta a Busitalia con la segnalazione e abbiano anche intenzione di sporgere denuncia.

Ci sono tante mamme con bambini piccoli e passegini trattate malissimo dalla maggior parte dei autisti: è una vergogna".