Auto in doppia fila e sul marciapiede: disagi in via San Giovanni Bosco

Disagi, questa mattina, in via San Giovanni Bosco, a Salerno, dove alcune automobili parcheggiate sul marciapiede hanno impedito il transito pedonale. Intralci al traffico dei bus e messi di soccorso. Non mancano – ci segnala un lettore – anche vetture parcheggiate in seconda fila. Di qui la domanda: “Dove sono i vigili?”.