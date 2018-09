Auto ustruisce il passaggio dei disabili a Torrione: la denuncia di un lettore

Ogni mattina è sempre la stessa storia in via Torrione 147. Un nostro lettore ci segnala che “il solito incivile parcheggia la propria auto sulle strisce pedonali in prossimità della salita per disabili”. Il motivo? “La macchina – ci racconta - viene tolta solamente dopo aver fatto la solita colazione al bar e aver fatto i suoi porci comodi, costringendo persone disabili o signore con il passeggino a passare in mezzo alla strada”. L’auspicio è che episodi del genere non si verifichino più nell’interesse soprattutto di disabili e neonati.