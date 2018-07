Auto che sfrecciano in via Grifone: la segnalazione

Auto che sfrecciano lungo la strada a doppio senso, a rischio e pericolo degli automobilisti ed anche dei pedoni che percorrono lo stretto marciapiede che costeggia la via. Come ci segnala un lettore, piuttosto critica la situazione in via Grifone, nei pressi di via Luigi Guercio e Torrione, a causa di guidatori indisciplinati che procedono ad alta velocità.

L'appello

Accorato, dunque, l'appello alle forze dell'ordine e al Comune, affinchè, con controlli e dispositivi ad hoc, risparmino incidenti e drammi annunciati.