Autobus bloccato in via Ligea: traffico in tilt a Salerno

Enormi disagi, sabato sera, in via Ligea a Salerno, dove un pullman di Busitalia è rimasto bloccato per più di mezz’ora per colpa di un’automobile parcheggiato in modo irregolare. Tale situazione – ci segnala un nostro lettore - ha provocato la formazione di una lunga coda di veicoli che ha paralizzato la circolazione. Sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia.

