Autobus bloccato per un'ora a causa di un'auto in sosta vietata: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato che sabato mattina, a causa di un'automobile parcheggiata in prossimità dell'intersezione tra via San Giovanni Bosco e via Paolo Vocca, un autobus è rimasto per quasi un'ora bloccato senza poter svoltare. La situazione è tornata alla normalità solo grazie all'intervento della Polizia Municipale di Salerno che è intervenuta per far rimuovere il veicolo. Non è la prima volta che, a causa di automobilisti incivili, mezzi pubblic, o addirittura mezzi di soccorso, restano bloccati per diverso tempo. Si chiedono, quindi, maggiori controlli in zone fortemente interessate da questo fenomeno.

