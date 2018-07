“Capitale della monnezza, pattumiera della Regione”: manifesti provocatori a Battipaglia

“Battipaglia capitale della monnezza”: durante la notte, qualcuno ha protestato affiggendo manifestando con tale provocatoria dicitura, nelle strade della città del salernitano.

Gli slogan

“Capitale della monnezza, pattumiera della Regione”: questi alcuni degli slogan, come riporta Zerottonove. Lo scopo potrebbe essere quello di puntare i riflettori sull'allarme igienico-sanitario che interessa la città, alla luce dell’apertura di una nuova struttura per i rifiuti e dell’incendio alla Nappi Sud. Accertamenti in corso.