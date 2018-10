Bellizzi, cattivi odori dai tombini: segnalazioni sui social

A quanto sembra dai commenti sul web i residenti di particolari strade nel comune di Bellizzi vivono respirando un cattivo odore proveniente dai tombini della rete fognatura che attraversa la strada. Sono condannati a vivere con finestre sempre chiuse. Tanti sono stati i reclami verbali fatti agli amministratori locali perché intervenissero sulla questione, manutenzione e sanificazione della rete fognaria ma prevale l'inerzia e la sordità.

La denuncia

L'esasperazione è ormai forte ed ecco subito affiancare il malcontento dei cittadini la minoranza consiliare che senza minimo indugio minaccia un esposto che tuteli i cittadini in quanto parte lesa. “Non si può trascurare così la salute pubblica e l’igiene urbana - sostiene il consigliere Angelo Maddalo – il fetido odore che è sempre più accentuato su via Roma e in tante altre zone del comune è frutto di una manutenzione scarsa, un immobilismo interrotto ogni tanto da brevi strascichi “d’interventi a pioggia”, accompagnati da ridicoli selfie e foto di una manutenzione ordinaria che di ordinario non ha nulla! Gli interventi tampone limitati al “risciacquo” di alcuni tombini, non hanno risolto un bel niente. Del problema interesseremo tutti se necessario, i vigili urbani, il responsabile alla manutenzione pubblica, l’ASL. Gli abitanti della zona sono allarmati, dal primo mattino fino a sera l'odore è che a volte passa anche a finestre chiuse è insostenibile”.

