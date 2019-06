Bicicletta e rifiuti abbandonati nel centro storico di Salerno: "Brutta figura con i turisti"

Degrado e incuria nel centro storico di Salerno. E, in particolare, in via Porta Rateprandi, dove - ci segnala un lettore - alle spalle della fontana di Vanvitelli (Fontana dei Pesci), giacciono abbandonati da mesi una bicicletta rotta e cumuli di rifiuti di ogni genere. Una situazione davvero incresciosa soprattutto perché, nei weekend, le strade del centro sono affollate di turisti. Diverse navi da crociera, infatti, stanno già attraccando nel porto del capoluogo.

L’auspicio è che questi rifiuti, gettati in strada dai soliti “incivili”, vengano rimossi il prima possibile per ripristinare decoro e pulizia in una delle zone più antiche della città.

