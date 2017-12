Black out in via Schipa: la denuncia

Buonasera Facendo seguito a precedenti segnalazioni, evidenzio una nuova interruzione di illuminazione pubblica nella suddetta strada ed in quella adiacente, l'attuale via Acocella. Come già denunciato in precedenza, le menzionate strade, con pavimentazione sconnessa e colme di escrementi di animali, nelle ore serali e notturne restano completamente al buio e quindi, assolutamente impraticabili. Inoltre, le avverse condizioni meteo in atto aggravano la situazione. I residenti ed i commercianti (ormai rari) della zona sollecitano un intervento immediato.