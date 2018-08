Black out a Salerno: disagi per i cittadini, la segnalazione

"Ma è mai possibile nel 2018 che ad ogni accensione del depuratore sul Lungomare Marconi si debba verificare un blackout? Ma roba da terzo mondo!". Questa la denuncia che arriva da una salernitana, sul gruppo Facebook "Sei di Torrione se...". Ieri sera, infatti, tra le 21.30 e le 22, un black out ha interessato quasi l'intera città.

La denuncia

Numerosi i disagi per i salernitani: non è mancato chi è rimasto chiuso in ascensore per diverso tempo, per l'improvvisa sospensione di corrente elettrica. L'auspicio è che si possano evitare frequenti nuovi episodi.